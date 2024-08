IBES Legenden-Staffel 2024 „Wir sind die kriminellste Dschungel-Staffel“ – so dreist schmuggelten die Legenden Verbotenes ins Camp

Nur Giulia Siegel zeigt sich weniger einsichtig als ihre Kollegen. Während sie am Lagerfeuer noch versucht, dichtzuhalten, gesteht sie im Einzelinterview dann doch: „Ich habe etwas geschmuggelt. Ich sorge für das allgemeine Wohl mit dem, was ich geschmuggelt habe.“ Doch um was handelt es sich dabei? Brühwürfel, Oregano, Chili – Giulia hat alles dabei, was Reis und Bohnen nicht mehr zum faden Einheitsbrei macht. Aus Angst davor, die Zigaretten entzogen zu bekommen, entscheiden sich die Camper dafür, schweren Herzens auch auf die Gewürze zu verzichten.