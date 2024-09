Kein Camp-Nachspiel RTL streicht überraschend das große Wiedersehen der Dschungel-Legenden

Zweieinhalb Wochen gab es Prüfungen, Dramen, Streitereien, Beichten und Aussprachen. Am Wochenende kürte RTL nun die Siegerin des Specials „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“: Georgina Fleur gewann vor Kader Loth, die den zweiten Platz, und Gigi Birofio, der den dritten Platz belegte, die heiß begehrte Krone. So weit, so gut.