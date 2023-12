„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Dschungelcamp 2024: Die IBES-Kandidaten im Überblick – wer ist dabei?

Twenty4Tim: Der Influencer und Internet-Star Twenty4Tim könnte vielleicht doch in Australien mit dabei sein. Noch vor ein paar Wochen entkräftete Tim das hartnäckige Gerücht über seine Dschungelteilnahme so: „Aktuell habe ich noch zu viel Angst vor dem Dschungelcamp.“ Nun will die Bild-Zeitung das Gegenteil erfahren haben und spekuliert über seine Teilnahme an der Show. Ein weiteres Indiz dafür laut Bild: Der Influencer verriet in einer Instagram-Story, dass er im Januar in den Urlaub fliege – also genau zu der Zeit, in der auch das Dschungelcamp stattfindet.