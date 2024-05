Neuer Robin Hood Hugh Jackman wird im Film zum angeschlagenen Einzelgänger

Die Legende um den englischen Helden Robin Hood, der die Reichen bestahl, um den Armen zu helfen, ist in Hollywood schon viele Male aufgelegt worden. Nach Leinwand-Abenteuern mit Errol Flynn (1938), Kevin Costner (1991) oder Russell Crowe (2010) soll nun „Wolverine“-Star Hugh Jackman (55) in „The Death of Robin Hood“ die männliche Hauptrolle spielen. An seiner Seite werde die britische Schauspielerin Jodie Comer (31, „The Last Duel“) die Rolle der Geliebten Marian übernehmen, wie US-Branchenblätter am Freitag (Ortszeit) berichteten. Als Regisseur ist Michael Sarnoski („Pig“, „A Quiet Place: Day One“) an Bord.