Hilfe für Schüler : Hugh Jackman unterstützt neunjähriges Mobbingopfer

Hugh Jackman bei der 69. Bambi-Verleihung 2017 in Berlin. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

Brisbane Das Schicksal eines neunjähriger Schülers aus Australien bewegt die Gemüter. Jetzt hat sich auch Hugh Jackman solidarisch erklärt.

Ein neun Jahre alter Junge in Australien, der seiner Mutter zufolge wegen seiner Kleinwüchsigkeit in der Schule gemobbt wurde, erhält in den sozialen Medien viel Zuspruch - auch von Prominenten.