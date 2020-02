Ein Badener durch und durch : Hubert Burda feiert Geburtstag in Offenburg nach

Offenburg Hubert Burda wurde vor wenigen Tagen 80 Jahre alt. In seiner Heimat hat er seinen Geburtstag jetzt mit den Verlags-Mitarbeitern gefeiert. Viele prominente Gäste waren ebenfalls anwesend, es wurde gesungen und auch eine Medaille wurde verliehen.

Der Verleger Hubert Burda (80) hat in Offenburg am Oberrhein seinen Geburtstag nachgefeiert. In seiner Heimatstadt fühle er sich besonders wohl, sagte er bei der Feier mit Mitarbeitern des Verlags („Bunte“, „Focus“) am Mittwoch: „Ich bin Badener durch und durch.“ Seine Heimat trage er im Herzen, auch in der Ferne.