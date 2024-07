Oscarpreisträgerin Hollywoodstar Jessica Lange über Kindersorgen und Privates

Familie war für Lange immer das Wichtigste, wie sie bekannte. Ihr Privatleben hielt sie aber streng geheim. „Meine Kinder wurden nie fotografiert. Meine Kinder waren nie in der Presse. Wir haben nie zugelassen, dass wir zu einer Art Marketingware werden“, erklärte sie. Für junge Prominente, die heute ihr Privatleben in den sozialen Medien teilen, hat sie wenig Verständnis. „Ich denke, dass dieser Wunsch, ständig in der Öffentlichkeit zu stehen, die schauspielerische Arbeit in den Schatten stellt“, ist die US-Amerikanerin überzeugt. „Sie müssen nicht Ihr gesamtes Innenleben, Ihr Privatleben der Öffentlichkeit preisgeben. Es reicht aus, dass Sie Ihre Arbeit erledigen.“