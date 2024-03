Musik Hollywood-Stern für Sängerin Martha Reeves

Die Sängerin feierte in den 60er-Jahren mit der Frauenband Martha Reeves & The Vandellas Hits wie „Dancing in The Street“ und „Heat Wave“. Reeves war zuvor von Motown Records entdeckt worden. Sie brachte später auch Solo-Alben heraus, darunter „Martha Reeves“ (1974), „The Rest of My Life“ (1976), „Gotta Keep Moving“ (1980) und „Home To You“ (2001).