Eurovision Songcontest 2022 : Hoffnung auf ESC 2023: Ukrainische Band glaubt bei Sieg an Show im eigenen Land

Die Ukraine gilt als großer Favorit für den ESC 2022. Bei einem Sieg würde der Musikwettbewerb normalerweise in der Ukraine stattfinden. Doch der Krieg im Land stellt dies infrage.

„Wenn es dazu kommt, dass wir den Eurovision Song Contest gewinnen, dann wird er im kommenden Jahr in der Ukraine stattfinden“, sagte Rapper Oleh Psjuk am Donnerstag bei einer Veranstaltung der deutschen Botschaft in Turin. Es sei egal, in welcher Stadt seines Landes der ESC dann über die Bühne gehe - Hauptsache in einer dann wieder glücklichen, wieder aufgebauten Ukraine.