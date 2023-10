Saarländer bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ Kurz bevor sie ihren Bald-Ehemann zum ersten Mal sieht, kommen bei Yasemin Zweifel auf

Doch die Stimmung bei der Braut ist getrübt. Einige Tage vor der großen Hochzeit ist Yasemins Großmutter gestorben. „Freud und Leid liegen immer ganz nah beieinander“, sagt die Völklingerin. Yasemins Mutter und Tante können deshalb an ihrem Hochzeitstag nicht dabei sein. „Mama ist in Gedanken bei dir“, sagt Yasemins Mutter in einem Videotelefonat mit ihrer Tochter. Es ist ein sehr emotionaler Moment – doch es wird nicht der einzige an diesem Tag sein.