„Hochzeit auf den ersten Blick“ „Ich bin kalt, aber du bist ein Eisklotz“: Yasemin und Jochen rechnen vor dem Finale miteinander ab

Am Schluss der siebten Folge steht das Finale des Experiments an. Die sechs Frauen und sechs Männer treffen sich, um über die Zukunft ihrer Ehen zu entscheiden. Dazu werden jedem Kandidaten erstmals die Höhe- und Tiefpunkte von Hochzeit und Ehe als Video gezeigt. Dazu begeben sich die Kandidaten in einen getrennten Raum und schauen den Film alleine an.