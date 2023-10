„Hochzeit auf den ersten Blick“ In den Flitterwochen steht die Ehe von Yasemin und Jochen plötzlich vor dem Aus

Jochen hingegen hat gemischte Gefühle, was die neue Situation angeht. „Ich glaube es war grundsätzlich gut, dass wir den Abend gestern getrennt voneinander verbracht haben“, erklärt er im Einzelinterview. Der 38-Jährige bleibt den Vormittag allein in seiner Unterkunft. Wie es weitergehen soll, weiß er selbst nicht so genau. „Ich mache mir natürlich Gedanken und hätte mich darüber gefreut, eine Frau an meiner Seite zu haben, die solche Momente mit mir zusammen erlebt“, sagt er. „Ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, dass ich viel auf sie eingegangen bin und das war anstrengend. Da war es jetzt einfach mal schön, machen zu können was man will und sich keine Gedanken machen zu müssen, wie jemand gerade gelaunt ist.“