„Hochzeit auf den ersten Blick“ Überraschende Wendung bei Yasemin und Jochen

Doch was zuerst nach einer Trennung aussieht, entpuppt sich als Wendepunkt in ihrer Beziehung. Den ersten Schritt macht Yasemin. „Ich bin erst einmal aus der Villa ausgezogen und habe mit Frau Dr. Köhldorfer telefoniert. Aber dann dachte ich mir irgendwann: Komm geb dir jetzt mal einen Ruck”, erzählt die Völklingerin. Sie schreibt Jochen eine Nachricht. Der Inhalt ist kurz und deutlich: „Ich sitze in der Bar. Wenn du Lust hast, kannst du auf einen Drink vorbeikommen.” Jochen nimmt die Einladung an und so verbringen die beiden Saarländer den Abend gemeinsam. Ohne Mikros, ohne Kameras und ohne Druck wagen sie einen Neuanfang. Und diesmal scheint es tatsächlich zu funktionieren.