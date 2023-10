Saarländer bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ Hochzeitskleid im Internet verkauft – Sind Yasemin und Jochen noch zusammen?

Doch schon vor den Flitterwochen kippte die Stimmung bei dem frisch verheirateten Pärchen. Zwischen den beiden wollte einfach keine richtig romantische Stimmung aufkommen. In Einzelinterviews teilten sie ihre Vorbehalte mit. „Ich denk, ich zieh ihn mehr an, als er mich“, schätzte Yasemin ein. Der Polizist aus St. Wendel sei bereit, mehr Gefühle in die Beziehung zu investieren, doch der nächste Schritt müsse von der Völklingerin kommen, sagte Jochen.