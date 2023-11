“Hochzeit auf den ersten Blick“ Sind Yasemin und Jochen noch ein Paar? Überraschung im Staffel-Finale

Doch viel Zeit für Gespräche bleibt nicht. Denn als letztes von fünf Paaren müssen nun auch Yasemin und Jochen vor die Experten treten. „Den ganzen Tag war das für mich eigentlich ziemlich leicht. Ich weiß ja, was ich mache. Jetzt bin ich aber doch etwas aufgeregt“, erklärt Yasemin. Sie und Jochen betreten gemeinsam den Saal. Noch bevor eine Entscheidung fällt, ergreift Dr. Köhldorfer das Wort: „Sie hatten eine sehr bewegte Reise hinter sich. Gleichzeitig ist es ihnen beiden aber wirklich hervorragend gelungen, im Experiment zu bleiben.“ Yasemin ist die erste die antwortet: „Ich glaube, wenn Jochen nicht so offen und entspannt gewesen wäre, dann hätte das nicht funktioniert. Man muss schon sagen, dass einiges, was gelaufen ist, an mir lag. Er hat da eigentlich nichts falsch gemacht, sondern es war meine Gefühlslage. Aber genau das hat er auch angenommen.“ Sie ist sich sicher: Hätte Jochen nicht das Gespräch gesucht, wäre das Experiment gescheitert.