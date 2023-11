Trennung von Jochen Nach „Hochzeit auf den ersten Blick“: Yasemin äußert sich zum Ehe-Aus

Yasemin Ich kann nicht sagen, dass ich unbedingt was bereue, ich war vielleicht gerade in den Flitterwochen nicht superoffen, aber immer ehrlich. Klar hätte ich in manchen Situationen anders oder „besser“ reagieren können, aber im Endeffekt kann man seine Gefühle nicht immer steuern… Egal, wie es dann für die Zuschauer rüberkommt.