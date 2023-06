Wetter-Prognose Hitzewelle rollt auf Südwesten zu – katastrophaler Dürre-Sommer droht

Im Mittelpunkt der aktuellen Wetterberichterstattung steht der deutliche Trend in Richtung eines trockenen Sommers 2023. Wie eingangs erwähnt, prägt neben der ersten Hitzewelle vor allem ein Thema die Schlagzeilen: Im Juni hat es bisher kaum Niederschläge gegeben. Laut dem Wetterexperten Dominik Jung fiel in den ersten sechs Tagen des Monats lediglich ein Prozent des durchschnittlichen Niederschlags. Diese anhaltende Trockenheit führt dazu, dass die Waldbrandgefahr in Deutschland, insbesondere im Osten des Landes, weiterhin hoch bleibt.