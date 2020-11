Traurige Nachricht : Herzogin Meghan: Habe Fehlgeburt erlitten

London Herzogin Meghan hat einen Alptraum durchlebt. In der „New York Times“ berichtet sie über ihre Fehlgeburt, die sie im Sommer erlitten hat.

„Ich fühlte einen starken Krampf“, schrieb die Frau von Prinz Harry am Mittwoch in der „New York Times“. Dann sei sie mit Archie in den Armen auf den Boden gefallen. „Ich wusste, als ich mein erstgeborenes Kind umklammerte, dass ich mein zweites verliere.“