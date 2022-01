Royals : Herzogin Meghan erhält symbolische Entschädigung

London Es geht ihr nicht ums Geld, sondern um Prinzipien. Herzogin Meghan bekommt nach einem gewonnen Rechtsstreit mit einer britischen Zeitung lediglich ein Pfund.

Herzogin Meghan soll einem Medienbericht zufolge infolge ihres gewonnen Rechtsstreits gegen die „Mail on Sunday“ für den unzulässigen Eingriff in ihre Privatsphäre nur den symbolischen Betrag von einem Pfund (1,20 Euro) Entschädigung bekommen.

Das berichtete der „Guardian“ am Mittwoch unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Meghan (40) hatte gegen den Verlag der Boulevardzeitung geklagt, weil diese einen persönlichen Brief an ihren Vater teilweise veröffentlicht hatte, und auch Recht bekommen.