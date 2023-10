Hepatitis-Viren Robert-Koch-Institut warnt – Gelbsucht-Gefahr durch Tiefkühl-Erdbeeren

Wer Obst isst, geht davon aus, sich in aller Regel gesund zu ernähren. Und in der Jahreszeit, wenn es keine erntefrischen Früchte gibt, setzen viele Verbraucher als Alternative auf Tiefkühlkost. Doch das könnte gefährlich werden. Auch in der Region, beispielsweise im nahen Rheinland-Pfalz, sollen erste Krankheitsfälle in diesem Zusammenhang aufgetaucht sein.