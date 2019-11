Ehe-Aus : „Hellboy“-Star Ron Perlman lässt sich scheiden

Los Angeles 38 Jahre hielt die Ehe, jetzt ist alles vorbei. Ron Perlman und seine Frau Opal Stone Perlman gehen künftig getrennte Wege.

„Hellboy“-Star Ron Perlman (69) will sich nach fast vier Jahrzehnten Ehe von seiner Frau Opal Stone Perlman scheiden lassen. Er habe den Scheidungsantrag am Dienstag vor Gericht in Los Angeles eingereicht, wie US-Medien berichteten.