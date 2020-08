Unterhaltungskünstler : Helge Schneider zu Corona-Zeit: „Habe monatelang aufgeräumt“

Augsburg Während des Corona-Lockdowns hatten alle mehr Zeit als gewöhnlich. Helge Schneider nutzte sie, um aufzuräumen. Der Unterhaltungskünstler ist aber auch sonst sehr ordnungsliebend.

Neben möglichen Corona-Beschränkungen sei diese Ordnungsliebe auch ein Grund, warum Schneider seinen 65. Geburtstag am 30. August nicht groß feiern will. „Nach der Party an meinem 50. Geburtstag habe ich vier Tage lang aufgeräumt. Das mache ich erst wieder, wenn ich 100 werde“, sagte der Musiker der Zeitung. Wahrscheinlich kämen nur seine Kinder zu Besuch.