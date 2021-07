Corona-Auflagen : Helge Schneider sagt Strandkorb-Konzerte ab

Mülheim/Ruhr Nach einem Konzert-Abbruch vor wenigen Tagen streicht Helge Schneider weitere geplante Konzerte. Für ihn passe das Format mit speziellen Corona-Auflagen „leider nicht“, erklärt der Entertainer.

Damit entfallen die Termine am 19. August in Mönchengladbach (NRW), 27. August in Bochum (NRW), 1. September in Hartenholm (Schleswig-Holstein), 13. September in St. Wendel (Saarland) und 17. September in Hoppegarten (Brandenburg).