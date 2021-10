„Freue mich auf die Zeit, die vor uns steht“ : Helene Fischer äußert sich zu Schwangerschaftsgerüchten – Was das für ihre Konzerte im nächsten Jahr bedeutet

Berlin Ein neues Album, ein riesiges Konzert: Helene Fischer hat ihre Fans in den vergangenen Wochen mit mehreren Nachrichten beglückt. Nun hat sie sich zu etwas sehr Persönlichem geäußert.

Fischer berichtet in ihrem Post am Samstagnachmittag von einem „überwältigenden und einzigartigen Gefühl“ - bei aller Freude wird aus ihren Worten aber auch deutlich: Sie hätte die Nachricht gern noch für sich behalten. „Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht.“ Sie bitte darum, dass ihre Privatsphäre in der nächsten Zeit beachtet und respektiert werde.