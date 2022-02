Schauspielerin : Helen Mirren: „Sei pünktlich und sei kein Arsch“

Los Angeles Helen Mirren wurde sie für ihr Lebenswerk ausgezeichnet - in ihrer Rede bedankt sie sich bei Vorbildern und Kollegen.

„Lebenswerk, das klingt so großartig“, sagte Mirren in ihrer Rede. „Ich nehme an, dass ich noch am Leben bin, also bin ich nach diesem Maßstab wohl geeignet.“ Die Oscargewinnerin teilte auch ihr Mantra, das hinter ihren Erfolgen stehe: „Sei pünktlich und sei kein Arsch.“