Details weiter offen Ampel erzielt Einigung im Heizungsstreit: Gesetz kommt in den Bundestag

Das umstrittene Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen soll doch noch in dieser Woche in den Bundestag. Darauf verständigte sich eine Spitzenrunde der Koalition am Dienstag, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr. Eine Entscheidung auf Bundesebene dürfte auch viele Saarländer betreffen. Denn im Saarland werden derzeit 37,2 Prozent der insgesamt 111 200 Wohnungen mit Öl geheizt. Im Bundesdurchschnitt sind es 25 Prozent der rund 5,4 Millionen Wohnungen.