Nach Preisrückgang im Juli 2024 Heizöl jetzt kaufen oder noch warten? Experte spricht Klartext

Update vom 16. August 2023: Es bleibt dabei, zwar hat der Heizölpreis den fünften Tag in Folge leicht nachgegeben, dennoch ist laut Expertenmeinung jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen. „Das Interesse am Heizölkauf war zuletzt nicht sehr groß und auch in dieser Woche sorgen hohe Temperaturen, ein regionaler Feiertag und Ferien in vielen Bundesländer wohl dafür, dass wahrscheinlich nur sehr vereinzelt Gedanken an die nächste Heizperiode aufkommen werden“, sagt Josef Weichslberger, Geschäftsführer des Öl-Markt-Portals Fastenergy. Doch angesichts der Preiskonsolidierung im August wäre der Zeitpunkt für Kunden sich mit Heizöl für den Winter einzudecken „sicherlich nicht schlecht“, so Weichslberger.