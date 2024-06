Von 1998 bis heute Die Karriere des Heinz Hoenig in Bildern

Bundestrainer Jürgen Klinsmann (l) unterhält sich am Freitag (08. April 2005) in Stuttgart nach einer Pressekonferenz mit dem Schauspieler Heinz Hoenig (r), der am Abend auch an der Gala teilnehmen wird, mit der das zehnjährige Bestehen der Stiftung Agapedia gefeiert wird, die 1995 von Jürgen Klinsmann gegründet wurde. Mit der Stiftung werden Projekte zur Unterstützung von hilfsbedürftigen und Not leidenden Kindern im In- und Ausland aufgebaut.