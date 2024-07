Heinz Hoenig Schauspieler (72) kämpft um sein Leben – Managerin gibt keine Entwarnung

Hoenig wurde am 24. September 1951 in Landsberg am Lech geboren und verbrachte seine Kindheit in Bad Harzburg. Seine Karriere begann unkonventionell nach einer Schlosserlehre und verschiedenen Jobs, bevor er in den 70er-Jahren in den USA die Kunst des Schauspielens erlernte. Er erlangte internationale Bekanntheit durch seine Rolle als Funkmaat Hinrich in „Das Boot“ (1981) und arbeitete eng mit Regisseur Dieter Wedel zusammen, wobei er mehrere Auszeichnungen erhielt. Zuletzt war er in TV-Produktionen wie „Großstadtrevier“ (2021) und „Verbotene Liebe – The next Generation“ (2020) zu sehen.