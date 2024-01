IBES 2024 Heinz Hoenig im Dschungelcamp – neue Liebe nach tragischem Tod seiner ersten Frau

Der Weg zum Schauspiel war für Heinz Hoenig eher unkonventionell. Ein amerikanisches Wandertheater namens „Theatre of All Possibilities“ gastierte Anfang der 70er Jahre in Deutschland. Dieser Zufall führte dazu, dass Hoenig nach dem Gastspiel mit dem Gründer John Allen in die USA ging. Dort lebte er auf Allens Farm in der Nähe von Santa Fe in New Mexico, um von ihm die Kunst des Schauspielens zu erlernen. Diese Erfahrung legte den Grundstein für Hoenigs beeindruckende Karriere auf der Bühne und vor der Kamera.