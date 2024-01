Dschungelcamp 2024 Heinz Hoenig für alle Dschungelprüfungen gesperrt – RTL verteidigt Vorgehen

RTL verteidigt jedoch die Teilnahme des Schauspielers auf Anfrage von t-online: „Jeder unserer Stars hat eine Berechtigung, an der Show teilzunehmen, ob mit oder ohne die Teilnahme an den Dschungelprüfungen.“ Und weiter: „Heinz bereichert unser Camp in hohem Maße, wie in den vergangenen Shows eindrucksvoll zu sehen war. So hat er uns zum Weinen und zum Lachen gebracht und seine Mitcamper motiviert.“