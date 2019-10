Wundersame Rückkehr : Statue von Heinz Erhardt wieder aufgetaucht

Göttingen Das vor rund drei Wochen in Göttingen gestohlene Denkmal des Schauspielers Heinz Erhardt (1909-1979) ist wieder aufgetaucht. Das zwei Meter hohe und rund 20 Kilogramm schwere Denkmal ist in der Göttinger Innenstadt an einen Baum gelehnt gefunden worden.

