Schlagerstar : Heino denkt noch nicht ans Aufhören

Schlagerstar Heino ist Ehrenmitglied des Fußballvereins Schwarz Weiß 06 Düsseldorf. Foto: Marcel Kusch.

Düsseldorf Schlagerstar Heino (80) denkt trotz seiner Abschiedstour in diesem Jahr noch lange nicht ans Aufhören. „Ich bekomme noch viele Angebote für Auftritte“, sagte der Sänger von „Blau blüht der Enzian“ am Rande eines Fußball-Benefizspiels in Düsseldorf.

Er wolle weiter Musik machen. Außerdem könne er sich vorstellen im Clubhaus seines Fußballvereins SC Schwarz-Weiß 06 aus Düsseldorf aufzutreten. Für den Verein hatte er als junger Mann über 15 Jahre lang in der Verteidigung gespielt. Das Clubhaus wird gerade wieder neu aufgebaut.