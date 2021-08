NDR-Sendung „Extra 3“ : So gemein zieht ein TV-Satiremagazin Außenminister Heiko Maas durch den Kakao

So gemein zieht ein TV-Satiremagazin Außenminister Heiko Maas durch den Kakao

Muss was wegstecken: Außenminister Heiko Maas. Foto: dpa/Annegret Hilse

Bilanz der bisherigen Amtszeit von Außenminister Heiko Maas: Er hat nichts Bleibendes vorzuweisen. Und dann auch noch das Afghanistan-Desaster. So hart gehen die Macher der Satiresendung „Extra 3“ mit dem saarländischen Politiker ins Gericht.

Farblos, blass, keine politischen Konturen von bleibender Relevanz: Heiko Maas musste in der jüngsten Sendung des NDR-Satiremagazins „Extra 3“ jede Menge Schimpf und Schande einstecken. Die Redaktion arbeiete sich an der dreieinhalbjährigen Amtszeit des Außenministers genüsslich ab.

Afghanistan-Krise – Auch Heiko Maas will Verantwortung übernehmen

Richtig unangenehm wird es für den Saarländer gleich zu Beginn der Sendung. Da werden dem SPD-Politiker seine Fehleinschätzungen zur Entwicklung in Afghanistan der vergangenen Wochen vorgehalten. In mehreren Ausschnitten, die den 54-Jährigen bei öffentlichen Auftritten zeigen, erklärt er, dass mit einer Übernahme der Macht durch die radikal-islamistischen Taliban nach Abzug der Nato-Truppen nicht zu rechnen sei. Das Gegenteil war letztlich der Fall.

Außerdem wird ein Song für den Außenminister vorgespielt: „Wer schleicht denn hier so steif und blass? Das ist doch der Heiko Maas“, heißt es da. Aber es geht auch um seine Fehleinschätzung der Lage in Afhanistan. So lautet eine andere Textzeile: „Afghanistan, davon hat der Heiko wirklich gar keinen Plan.“