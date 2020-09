Leben : Heike Makatsch: Der Gedanke an den Tod wird stärker

Augsburg/Berlin Die Schauspielerin setzt sich nicht nur im Film, sondern auch privat mit der Sterblichkeit auseinander.

In ihrem neuen Film „Gott, du kannst ein Arsch sein!“ spielt Makatsch die Mutter von Steffi, die erfährt, dass sie schwer krank ist und nur noch kurze Zeit zu leben hat. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte und läuft am 1. Oktober in den deutschen Kinos an.