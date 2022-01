GNTM : Heidi Klum singt mit US-Rapper Snoop Dogg

Los Angeles/Berlin „Chai Tea mit Heidi“: So der launige Titel des Songs, den Heidi Klum zusammen mit Rapper Snoop Dogg eingespielt hat.

Topmodel trifft Toprapper: Heidi Klum (48) singt zusammen mit dem US-Musiker Snoop Dogg (50, „Drop It Like It's Hot“) den Titelsong zur neuen Staffel „Germany's Next Topmodel“.