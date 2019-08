Gesundheit : Hautkrebs nimmt im Saarland am stärksten zu

Hamburg/Saarbrücken Nirgendwo in Deutschland ist die Zahl der Menschen, die an dem gefährlichen „schwarzen Hautkrebs“ erkranken, so stark gestiegen wie im Saarland. Wie die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) mitteilte, beträgt der Zuwachs hierzulande 138 Prozent, gefolgt von Sachsen mit 133 Prozent.

