„Wetten, dass..?“ „Hatten eine gute Zeit“: Gottschalks großer Abschied

Den emotionalen Teil hat er sich für das Ende aufgehoben: Begleitet von viel Applaus hat sich Showmaster Thomas Gottschalk vom ZDF-Klassiker „Wetten, dass..?“ verabschiedet. Standing Ovations gab es am Samstagabend in Offenburg für den sichtlich bewegten Moderator. „Wir hatten eine gute Zeit zusammen“, rief der 73-Jährige den rund 2000 Menschen in der Baden-Arena zu.