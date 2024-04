Profitänzerin bei „Let’s Dance“ Ist sie vergeben? Ekaterina Leonova verrät ihren Beziehungsstatus

Soll also wohl heißen, dass Ekaterina Leonova derzeit in keiner festen Beziehung ist. Im Interview mit RTL hatte Ekaterina Leonova aber mal verraten, was ihr bei einem Mann wichtig ist: Er soll sie so mögen, wie sie ist, wenn sie morgens aufsteht und nicht nur die Ekaterina Leonova in den kurzen, sexy Tanzkleidern auf dem „Let’s Dance“-Parkett.