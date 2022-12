Prozesse : Harvey Weinstein in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen

Harvey Weinstein droht eine lange Haftstrafe. Foto: John Minchillo/AP/dpa

Los Angeles Die Geschworenen haben ihre tagelangen Beratungen beendet und über die sieben Anklagepunkte entschieden. Dem Filmmogul droht mit dem Schuldspruch eine weitere lange Haftstrafe.

Im Strafprozess gegen Harvey Weinstein hat die Jury in Kalifornien den ehemaligen Hollywood-Mogul wegen Sexualverbrechen in drei Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, schuldig gesprochen. Das teilten die Geschworenen dem Gericht in Los Angeles nach tagelangen Beratungen mit. In einem Punkt wurde er freigesprochen, in drei weiteren Punkten gab es keine Einigung.

Die Jury musste über sieben Anklagepunkte, darunter Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe, entscheiden. Es ging um Vorwürfe von vier Frauen in einem Zeitraum von 2004 bis 2013. Die meisten Übergriffe sollen in Hotels in Beverly Hills stattgefunden haben. Dem 70-jährigen Weinstein droht eine lange Haftstrafe.

Mit dem Verfahren in Kalifornien stand Weinstein ein weiteres Mal wegen sexueller Übergriffe vor Gericht. Ein Prozess in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung endete 2020 mit einem Schuldspruch und einer Haftstrafe von 23 Jahren.

