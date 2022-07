Sozialdoku auf RTL 2 : Hartz und herzlich: „Widerlich und ekelhaft“ – Saarländerin Nina droht Zwangsräumung

„Hartz und herzlich“: Mit Trier-West hat die Sozialdoku auf RTL 2 einen neuen Ableger. Dorthin hat es die gebürtige Saarländerin Nina verschlagen – in Folge drei droht ihr der Super-Gau: Zwangsräumung.

Trier trägt den stolzen Titel der ältesten Stadt Deutschlands. Auf über 2000 Jahre Geschichte blickt die Stadt an der Mosel zurück. Entsprechend groß ist das touristische Interesse an den antiken Ruinen der Römerstadt. Doch neben den kulturellen Highlights gibt es auch ein anderes Trier, kurz Trier-West genannt. Dort leben viele Menschen am Rande des Existenzminimums, deren Leben die RTL-2-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ derzeit in drei Folgen durchleuchtet. In den sozialen Brennpunkt hat es auch die gebürtige Saarländerin Nina verschlagen. Seit sieben Jahren lebt sie nun von Hartz IV und sieht sich in Folge drei mit einer existenziellen Krise konfrontiert.