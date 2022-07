RTL2-Sendung : „Hartz und herzlich“: Fliegt Saarländerin Nina aus ihrer Wohnung? Verwirrung um neue Folgen

„Hartz und herzlich“: Die letzte Folge in Trier endete mit einem üblen Cliffhanger. Saarländerin Nina steht kurz vor dem Rauswurf aus ihrer Messie-Wohnung. Gibt es nun neue Folgen oder nicht?

Die im Saarland geborene Nina ist vom Leben gebeutelt. Die Teilnehmerin der RTL2-Sendung „Hartz und herzlich“ plagt ein enormer Schuldenberg. Gemeinsam mit ihrem alkoholkranken Mitbewohner Bernd muss die 38-jährige Saarländerin Stromschulden in Höhe von knapp 2500 Euro begleichen. Doch damit nicht genug. Nachdem das Jobcenter ihnen ein Darlehen gewährt, folgt der nächste Tiefschlag: Der Vermieter hat Wind vom Messie-Zustand der WG bekommen. Während sich Bernd konsequent verweigert zu putzen, eilt Kumpel Andreas zu Hilfe. Unter Würgegeräuschen findet er klare Worte für den Zustand der WG von Saarländerin Nina: „Widerlich und ekelhaft“ , schimpft Andreas.

„Hartz und herzlich“ in Trier: Vermieter droht Nina mit Rauswurf

Nina scheint von der Situation überfordert zu sein. Sollte es ihr nicht gelingen, die Wohnung auf Vordermann zu bringen und den Vermieter zu besänftigen, drohen ihr und Bernd der Rauswurf. Mit diesem üblen Cliffhanger endet die vorerst letzte Folge von „Hartz und herzlich“ in Trier.

Eingefleischte Fans von „Hartz und herzlich“ befürchten nun, nie zu erfahren, was aus Ninas WG geworden ist. Denn RTL2 hat die Staffel in Trier zunächst auf drei Folgen begrenzt.

„Hartz und herzlich“ in Trier verzeichnet mäßiges Zuschauerinteresse

Bereits in der Vergangenheit wurden „Hartz und herzlich“-Ableger nach drei Folgen nicht fortgesetzt. Lediglich die Schauplätze in Mannheim und Rostock werden dauerhaft von Kamerateams begleitet. So ist etwa die Spin-Off-Serie „Tag für Tag Benz-Baracken“ seit 2018 regelmäßig im RTL2-Abendprogramm zu sehen.