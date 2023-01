Royals : Harrys Beliebtheitswerte in Großbritannien im freien Fall

London Die Memoiren des abtrünnigen britischen Royals verkaufen sich wie geschnitten Brot. Doch in der alten Heimat macht sich Prinz Harry damit keine Freunde, wie es scheint.

Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov ergab, haben inzwischen zwei Drittel der Erwachsenen im Vereinigten Königreich ein negatives Bild von dem Royal. Ein Viertel der am 10. und 11. Januar Befragten sieht ihn dagegen in einem positiven Licht.

In den Buchhandlungen und Online-Shops hatte das jedoch keine negativen Auswirkungen. Allein die englische Ausgabe der Autobiografie mit dem Titel „Spare“ (zu Deutsch: „Reserve“) ging bereits am ersten Tag ihrer Veröffentlichung am Dienstag insgesamt 1,4 Millionen Mal über den Ladentisch beziehungsweise in den Online-Warenkorb, wie der Verlag Penguin Random House in den USA mitteilte.