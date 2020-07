„Vipern“ am Hofe : Harry und Meghan angeblich zutiefst enttäuscht

London/Los Angeles Im August erscheint ein neues Buch über den „Megxit“ und die Atmosphäre im britischen Königshaus. Die Trennung war anscheinend unausweichlich.

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben einem neuen Buch zufolge ein völlig zerrüttetes Verhältnis zum britischen Königshaus. Sie hätten sich weder von den anderen Royals noch von Angestellten am Hofe akzeptiert gefühlt, heißt es in dem Werk „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family“. Dies habe schließlich zur Loslösung geführt.