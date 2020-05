Britischer Popstar : Harry Styles' neues Kuschelvideo elektrisiert Fans

Der britische Musiker Harry Styles tritt 2019 beim „Capital's Jingle Bell Ball“ in London auf. Foto: Isabel Infantes/PA Wire/dpa

New York Schon kurz nach Veröffentlichung gehörte das Video, in dem sich der 26-Jährige meist eng umschlungen zwischen jungen Frauen am Strand räkelt, in Sozialen Netzwerken zu den am meisten geteilten.

Der britische Popstar Harry Styles hat sein neues Video zum Song „Watermelon Sugar“ veröffentlicht - und elektrisiert seine Fans mit dem körperbetonten Bildern in der Corona-Krise anscheinend besonders.