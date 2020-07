Corona-Krise : Harald Glööckler bezeichnet Krankenhauspersonal als „VIPs“

Kirchheim Harald Glööckler hat ein Lied mit dem Titel „Wir sind VIP“ veröffentlicht. Grundsätzlich ist für ihn jeder Mensch eine Very Important Person. Doch in der Corona-Krise hätte sich eine Berufsgruppe besonders hervorgetan.

„Grundsätzlich ist zwar jeder Mensch eine Very Important Person. Aber in Zeiten von Corona waren all jene, die sich um das Wohl anderer gekümmert haben, tatsächlich very very important“, sagte der Künstler. Sein jüngst veröffentlichtes Lied „Wir sind VIP“ verstehe er daher auch als Hymne an jene, die anderen das Leben oder Leiden erleichtern. „Das sind die wirklich Wichtigen“, sagte er.