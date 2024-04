Fernsehen Hannah Emde ist die Neue bei „Terra X“: Alles außer Spinnen

Dass sie die Fähigkeit hat, Menschen auf eine Reise mitzunehmen, merkt man, wenn Emde mit eindringlichem Blick über den Dschungel spricht. Selbst an einem grauen Frühjahrstag in Bonn meint man dann leise die Mücken summen zu hören. Oder Indiana Jones zu sehen, der durchs Dickicht robbt. „Dschungel ist Abenteuer, das ist gar keine Frage“, sagt sie. Aber Angst müsse man nicht haben. „Irgendwann kann man am Rascheln unterscheiden, ob ein Nasenaffe kommt oder ein Orang-Utan.“ Und eine gewisse Stressresistenz, die sei wichtig. Weil man als Tierärztin im akuten Einsatz hoffen müsse, „dass keine Elefanten in der Nähe sind oder vielleicht ein Orang-Utan-Männchen Lust hat, bei einer Narkose vorbeizuschauen“.