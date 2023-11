Schüsse in die Luft Hamburger Flughafen gesperrt – Bewaffneter Mann hält Kind fest

Der Mann habe eine Waffe und damit bereits zwei Mal in die Luft geschossen. Die Polizei steht inzwischen nach eigenen Angaben im Kontakt zu dem Bewaffneten auf dem Hamburger Flughafen. Wie genau die Verständigung abläuft, konnte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei, am Samstagabend zunächst nicht sagen. Inzwischen sei bestätigt, dass ein Kind bei dem Mann im Auto sei. Ob sich in dem Fahrzeug noch ein zweites Kind befinde, wie zunächst vermutet, war unklar.