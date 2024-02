Modedesigner Guido Maria Kretschmer: Nach Tod der Eltern „lost“

Der Tod seiner Eltern, die 2023 innerhalb weniger Monate starben, hat den Modedesigner Guido Maria Kretschmer im vergangenen Jahr aus der Bahn geworfen. „Als meine Mutter dann starb, da war alles weg. Da war ich so lost, wie in meinem ganzen Leben noch nie nie nie“, sagte der 58-Jährige in der NDR-Sendung „deep und deutlich“.