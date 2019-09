Neuwied : Güterzug überrollt zwei Männer: Beide tot

Neuwied Ein Güterzug hat am Bahnhof in Neuwied zwei Männer erfasst und getötet. Beide haben laut Bundespolizei einem Kegelclub angehört. Mutmaßlich habe Alkohol eine Rolle gespielt. Ein 75-Jähriger sei am Freitagnachmittag wohl auf die Gleise gestürzt, ein 65-Jähriger habe ihn retten wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa